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Komşudan ‘elektrik alana’ af yok 

Komşusunun elektrik hattına ‘kancalama’ yöntemiyle bağlanarak faturayı bu kişiye ödettiği iddia edilen sanık, 5 yıla kadar hapis istemi ile yargılanacak. 

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Bursa’da bir apartmanın üçüncü katında yalnız yaşayan M.Ç, normalde 60 lira civarında gelen elektrik faturasının son aylarda 3-4 katına çıkması nedeniyle enerji dağıtım şirketine başvurdu. Binada inceleme yapan firma görevlileri, M.Ç’ye sayaçlardan ya da okumadan kaynaklı bir yanlışlık olmadığını, kullanım miktarının doğru yazıldığını söyledi. Daha sonra M.Ç, borcundan dolayı kapanan elektriğini açmak için gelen şirket görevlisiyle kapıda karşılaştı. Bu sırada, giriş katında oturan komşusu S.K. de kapısını açtı ve kendisinin elektriğinin de kesildiğini ifade etti. Şirket görevlisi, M.Ç’nin dairesinin şalterindeki mührü kaldırdığında, S.K’nin evindeki ışıklar da aynı anda yandı. Bir süre şaşkınlık yaşayan M.Ç, dağıtım firmasına yeniden müracaat ederek inceleme için teknik personel gönderilmesini istedi.      

USTA İŞÇİLİK ESERİ

Apartmana gelen teknik personel, giriş kattaki daireye M.Ç’nin hattından ‘kancalama’ yöntemiyle kablo bağlandığını belirleyerek buna ilişkin tutanak hazırladı. Tutanağa, bu durumun yanlışlıkla olamayacağını, ustalık gerektiren bir işçilikle kablonun bağlanabileceği yazıldı. Tutanağı delil gösterip şikâyetçi olan M.Ç, mahkemede açtığı davada hem zararının karşılanması hem de komşusu S.K’nin cezalandırılması talebinde bulundu. Bursa 25. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, S.K. 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen S.K. ise kendisinin düşük kullanımından dolayı 5 aydır fatura gelmediğini, komşusunun hattından elektrik kullanmadığını öne sürdü.

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