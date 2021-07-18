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Komşudan Türkiye itirafı: Durdurmayı başaramadık

Yunanistan hükümetinin diplomatik girişimlerinin başarısız olduğunu yazan Yunan basını, 'Türkiye'ye denizaltı satışı durdurulamadı' yorumunda bulundu.

Star.com.tr18 Temmuz 2021 Pazar 09:56 - Güncelleme: 18 Temmuz 2021 Pazar 09:58
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Yunan basını, Yunanistan hükümetinin Türkiye'ye teslim edilecek denizaltı programının askıya alınması için yürüttüğü diplomatik girişimlerinin başarısız olduğunu yazdı.

Alman diplomatik kaynakların "Proje tamamlanmıştır" açıklamasına yer veren Yunan basını, "Türkiye'ye denizaltı satışı durdurulamadı" yorumunda bulundu.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, daha önceden yaptığı konuşmasında Yunanistan'ın dört adet 214 sınıfı denizaltıya sahip olduğuna işaret ederek, "Almanya'nın sevkiyatı sürdürmesi durumunda Türkiye bize karşı stratejik avantaja sahip olur" uyarısı yapmış ve Almanya'dan tutumunu değiştirmesini istemişti.

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