Komşudan Türkiye'ye teşekkür! Sağlık alanında iş birliği için imzalar atıldı

Gürcistan İşgal Altındaki Topraklardan Yerlerinden Edilmiş Kişiler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tiflis'te temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun Gürcü mevkidaşı Mikheil Sarjveladze ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Bakanlık binasında gerçekleşen görüşmede, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ ) ile Gürcistan Sağlık Bakanlığı arasında sağlık alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

- SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU GÜRCİSTAN BAŞBAKANI KOBAKİDZE İLE BİR ARAYA GELDİ

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan İrakli Kobakhidze, ülkede resmi temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Memişoğlu ve beraberindeki heyetle Hükümet Binası'nda görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Gürcistan arasındaki stratejik işbirliği ve ülkeler arasında sağlık alanındaki ilişkilerin ele alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Toplantıda, iki ülke arasında sağlık sektöründe kurulan yakın işbirliğinin, vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti sunulması ve ilaçlara maddi erişimin artırılması açısından somut ve elle tutulur sonuçlar getirdiği belirtildi."

Açıklamada, görüşmede çocuk onkoloji hizmetlerinin daha da güçlendirilmesinin öneminin ele alındığı belirtilerek Gürcistan sağlık sektörüne verdiği desteklerden dolayı Kobakhidze'nin Memişoğlu'na teşekkür ettiği aktarıldı.

Kobakhidze, iki ülke arasında sağlık alanında bugün imzalanan mutabakat zaptının Türkiye ve Gürcistan arasında bu alandaki işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Beraberindeki heyetle Gürcistan Parlamentosu Sağlık Komitesi Başkanı Zaza Lominadze ile de görüşen Memişoğlu, Tiflis'teki Lugar Laboratuvarı'nı da ziyaret edecek.

Memişoğlu'nun Tiflis ziyaret programı bu akşam sona erecek.