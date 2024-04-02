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Komşular arasında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Karabük'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA2 Nisan 2024 Salı 23:45 - Güncelleme:
Komşular arasında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
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75. Yıl Mahallesi 26. Sokak'ta, E.A. ile üst kat komşusu Gülseren Y. (58) ve eşi Kemalettin Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A, tüfekle Gülseren Y. ve Kemalettin Y'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaralı Gülseren Y'yi kentteki özel bir hastaneye, Kemalettin Y'yi ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Gülseren Y, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kemalettin Y'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından şüpheli E.A. gözaltına alındı.

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