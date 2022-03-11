İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2022 Cuma / 8 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,9484
  • EURO
    16,4711
  • ALTIN
    954.253
  • BIST100
    2045.56
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Komşuları ihbar etti! 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Güncel

Komşuları ihbar etti! 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Nebioğlu beldesinde yaşayan 51 yaşındaki Yeter Akgül, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Akgül'ün ölüm sebebinin sobadan sızan karbonmonoksit gazına uzun süre maruz kalmak olduğu tahmin ediliyor.

IHA11 Mart 2022 Cuma 09:59 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 09:59
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki Yeter Akgül Nebioğlu beldesi Bayrambeyoğlu Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşıyordu. Bir süredir Akgül'den haber almayan komşuları, evin önüne geldi. Tüm çabalarına rağmen eve giremeyen komşular, durumu jandarma ve 112 Acil Servisi arayarak haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kapıyı açarak yaşlı adamın cansız bedenini buldu. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Akgül'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akgül'ün ölüm sebebinin sobadan sızan karbonmonoksit gazına uzun süre maruz kalmak olduğu tahmin ediliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.