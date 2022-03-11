Komşuları ihbar etti! 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

IHA 11 Mart 2022 Cuma 09:59 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 09:59

Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki Yeter Akgül Nebioğlu beldesi Bayrambeyoğlu Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşıyordu. Bir süredir Akgül'den haber almayan komşuları, evin önüne geldi. Tüm çabalarına rağmen eve giremeyen komşular, durumu jandarma ve 112 Acil Servisi arayarak haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kapıyı açarak yaşlı adamın cansız bedenini buldu. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Akgül'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akgül'ün ölüm sebebinin sobadan sızan karbonmonoksit gazına uzun süre maruz kalmak olduğu tahmin ediliyor.