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Komşuları ihbar etti! Yalnız yaşadığı evde cesedine ulaşıldı

Adana'da Cevdet Aydemir (47), yıllardır yalnız oturduğu evinde, komşuları tarafından ölü bulundu. Aydemir'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.

DHA24 Mayıs 2021 Pazartesi 17:11 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 17:11
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Olay, saat 14.30 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Mahalleli, yıllardır yalnız yaşayan Cevdet Aydemir'i bir süredir göremeyince merak edip, evine gitti. Pencereden Aydemir'i yerde hareketsiz yatarken gören komşuları, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kilitli olmayan kapıdan eve giren sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Aydemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aydemir'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.

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