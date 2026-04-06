6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
  • Komşularına ateş açtı: Saldırganın savunması pes ettirdi
Güncel

Komşularına ateş açtı: Saldırganın savunması pes ettirdi

Samsun'un İlkadım ilçesinde gürültü kavgasında karı-kocayı tabancayla yaralayan şahıs adliyeye sevk edilirken, 'Edilen her küfrün bedeli olacak. Kavgada kendimi korumak için ateş ettim' dedi.

6 Nisan 2026 Pazartesi 15:44
Komşularına ateş açtı: Saldırganın savunması pes ettirdi
Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Vatan Caddesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gürültü yüzünden daha önce aralarında husumet bulunan komuşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Arbedede M.O.'nun tabanca ile ateş açması sonucu T.A. ve eşi C.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesine kaldırıldı.

"EDİLEN KÜFRÜN BEDELİ"

Olayla ilgili M.O., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.O., "Edilen her küfrün bedeli olacaktır. Sürekli gürültü yapıyorlardı. Daha önce de karakolluk olduk. Saldırıp yaraladılar. Yine olay çıkartıp eşime ve çocuğuma küfür edince kavga sırasında kendimi korumak için ateş ettim" ifadesini kullandı. Şahıs çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

