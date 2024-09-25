Komşularını rahatsız edip polise silah çekti: PÖH müdahale etti

Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 2. Köroğlu Sokağı'nda yaşayan İsmet K'nin (45) komşuları, bu kişiyi evinde gece saatlerinde yüksek sesle müzik dinleyip kendilerini rahatsız ettiği gerekçesiyle polise ihbar etti.



İsmet K, evinin önüne gelen polisleri görünce, 4'üncü kattaki dairesinin balkonundan elindeki tabancayı gösterip teslim olmak istemedi. Bunu fark eden ekipler, telsiz anonsuyla takviye güç istedi.

Olay yerine takviye olarak gelen PÖH ile çok sayıda polis ekibi, önce çelik yeleklerini giyerek sokakta önlem aldı.

Kapıyı kırarak içeri giren özel harekat timleri, zanlıyı kısa sürede etkisiz hale getirip yakaladı.



Gözaltına alınan İsmet K, araca bindirilerek polis merkezine götürüldü.