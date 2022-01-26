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Komşularını uyardılar: Karşılarında Türkiye olduğunu unutuyorlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetiminin füze savunma sistemlerini güçlendirmesi hakkında, 'Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs'ın garantör ülkesidir. Garantör bir ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin de söyleyecekleri, yapabilecekleri vardır, söz hakkı vardır. Türkiye Cumhuriyeti mutlaka bu konuda da her zaman olduğu gibi Doğu Akdeniz'deki hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını koruma adına kararlılığını ortaya koyacaktır. Barışın sürmesi, gerginliğin azalması için yapılan çağrılara rağmen, füze sisteminin güçlendirilmesini, bir bakıma 'savunma ötesinde saldırgan tavır izlemelerinin hiçbir anlamı olmadığını, çünkü karşılarında Türkiye Cumhuriyeti olduğunu unutuyorlar' diye değerlendiriyorum.' dedi.

AA26 Ocak 2022 Çarşamba 22:01 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 23:11
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Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Savunma Bakanlığının, RMMO füze savunma sistemini güçlendirmesiyle ilgili Rum basınında çıkan haberleri Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) değerlendirdi.

Rum tarafının bu adımlarını, KKTC olarak büyük bir rahatsızlık ve endişe ile izlediklerini belirten Tatar, "Biz bir kez daha Rum tarafını sağduyuya çağırıyoruz." dedi.

Tatar, Kıbrıs konusunda birtakım arayışların ve Birleşmiş Milletler'in (BM) iş birliğinin artarak devamı çağrısında bulunduğu bir dönemde, bu şekilde adımlar atılmasının yanlış olduğunu söyledi.

Geçen hafta terör örgütü PKK/PYD'ye Rum tarafında konuşlanması, faaliyetlerinin yasal hale getirilmesi için izin verilmesinin ardından, şimdi de füze sistemlerinin güçlendirileceği haberlerinin yoğunlaştığına işaret eden Tatar, bunların Doğu Akdeniz'deki gerginliğin daha da artmasına sebep olduğuna vurgu yaptı.

Tatar, "Biz, KKTC olarak bunu büyük bir rahatsızlık ve endişeyle izliyoruz. Bu girişimler barışa hizmet etmez." diye konuştu.

- "Karşılarında Türkiye Cumhuriyeti olduğunu unutuyorlar"

Türkiye'nin de bu gibi gelişmelere tepkisini koyduğuna işaret eden Tatar, Rum tarafını sağduyuya çağırdı.

Doğu Akdeniz'deki dengelere dikkati çeken ve geçmişten gelen birtakım anlayışlar ile teamüller olduğunu ifade eden Tatar, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs'ın garantör ülkesidir. Garantör bir ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin de söyleyecekleri, yapabilecekleri vardır, söz hakkı vardır. Türkiye Cumhuriyeti mutlaka bu konuda da her zaman olduğu gibi Doğu Akdeniz'deki hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını koruma adına kararlılığını ortaya koyacaktır. Barışın sürmesi, gerginliğin azalması için yapılan çağrılara rağmen, füze sisteminin güçlendirilmesini, bir bakıma 'savunma ötesinde saldırgan tavır izlemelerinin hiçbir anlamı olmadığını, çünkü karşılarında Türkiye Cumhuriyeti olduğunu unutuyorlar' diye değerlendiriyorum."

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  • KKTC
  • KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

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