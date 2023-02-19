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Komşunun Türkiye'deki depremzedelere yardımları sürüyor

Yunanistan'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için toplanan battaniye, ilaç ve tıbbı gereçlerden oluşan insani yardım malzemeleri Türkiye'ye gönderildi.

AA19 Şubat 2023 Pazar 20:30 - Güncelleme:
Komşunun Türkiye'deki depremzedelere yardımları sürüyor
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Attiki Eyalet Başkanlığının koordinasyonuyla, Yunanistan Belediyeler Birliği ve Atina Tıp Derneğinin katkılarıyla toplanan yaklaşık 21 bin 500 battaniye, 7,5 ton ilaç ve 2,5 ton tıbbi malzeme Pire'deki Barış ve Dostluk Stadyumundan törenle yola çıktı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu da Türkiye'deki depremzedelere ulaşmak üzere yola çıkan 46 kamyonu çıkış noktasında takip etti.

- Midilli Adası'ndaki eski depremzedelerden destek

Midilli Adası'nın Vrissa köyünde, 2017'de meydana gelen depremde evleri yıkılan depremzedeler, Türkiye'ye yardım malzemesi gönderdi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Vrissa köyü halkı, depremzedeler için topladıkları ve "sevgi paketleri" diye adlandırdıkları yardım malzemelerini Türkiye'deki depremzedelere gönderilmek üzere Yunanistan Kızılhaçı'nın ilgili birimlerine teslim etti.

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