14 Nisan 2020 Salı 20:36 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 20:48

2001 yılından beri o bölgede yaşadığını ifade eden Tutkun, İddialara konu olan bölgeyi önceden tinercilerin mesken tuttuğunu söyledi. Tutkun, “Fahrettin beyin oturduğu yer olarak trilyonluk bir yalı koymuşlar fotoğraflarda ama oturduğu yer 50 metre kare bir yer” ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Altun'un komşusu olarak açıklamalarda bulunan Tutkun, "Burada ne yapıldı? Siz de görüyorsunuz, buraya belki de bizi de çağıracak burada çayımızı, kahvemizi içeceğiz mahalleliler olarak" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Yudum Yontan ise Altun’un villada oturduğu iddialarının yalan olduğunu ve tinercilerin mesken tuttuğu yerin ıslah ettirilmesiyle balici ve tinercilerin artık gelmemesinden dolayı memnun olduklarını söyledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik çirkin iftiralara gazeteci Ersoy Dede Twitter hesabından cevap verdi. Gazeteci Ersoy Dede, "Sn. Altun, Kuzguncuk’ta, mahalle arasında 45 metrekare üzerine oturan mütevazı bir müstakil evde ikamet ediyor. Evin arkasında da güvenlik zaafiyeti doğuran bir boş arazi var. Altun, taşındığında burayı hayrına ıslah ettiriyor. Oradaki tinerci/balici tayfasının ayağı kesilince mahalleli duacı oluyor hatta. Sonra vakıflar bu arazi için kiralama ihalesi açınca, herkese açık bu ihaleyi alıyor. Ve İBB ekipleri yandaş gazeteleriyle gelip yalandan bir pergoleyi söküp, ‘yıkım yaptık’ diye ayağa kaldırıyorlar ortalığı. Yıkım değil, söküm. Çünkü yapı falan yok ortada. İşin esası budur.." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Prof.Dr. Fahrettin Altun hakkında saçma sapan haberler yapıldı. İşin esasını anlatayım..



1) Sn. Altun, Kuzguncuk’ta, mahalle arasında 45 metrekare üzerine oturan mütevazı bir müstakil evde ikamet ediyor. — ERSOY DEDE (@ersoydede) April 14, 2020

Alınan bilgiye göre, Başsavcılık, İletişim Başkanı Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının bazı basın yayın organlarında yayınlanması üzerine harekete geçti. Bu kapsamda, "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan soruşturma başlatıldı.