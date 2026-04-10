  Komşusuna verdiği anahtar kabusu oldu! 600 bin liralık ''altın'' ihaneti
Komşusuna verdiği anahtar kabusu oldu! 600 bin liralık ''altın'' ihaneti

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan Gülay Tekeli, büyük bir güvenle evinin anahtarını teslim ettiği komşusu ve iş arkadaşlarının ihanetiyle sarsıldı. Sağlık giderleri için satmaya götürdüğü 600 bin lira değerindeki bileziklerin sahte olduğunu öğrenen Tekeli, soluğu emniyette aldı.

AA10 Nisan 2026 Cuma 13:09 - Güncelleme:
İlçede yaşayan Gülay Tekeli, evde olmadığı zamanlarda kullanmaları için anahtarını teslim ettiği komşusu ve iki iş arkadaşına yaklaşık 600 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının yerini söyledi.

Bir süre sonra sağlık giderleri için birikimi olan iki bileziği satmak üzere kuyumcuya giden Tekeli, takıların sahte olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Tekeli, evine girmelerine izin verdiği komşusu ve arkadaşlarından şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından eve giriş çıkış yaptıkları belirlenen 3 şüphelinin "güveni kötüye kullanma" iddiasıyla ifadesine başvurdu.

Yaşadığı süreci anlatan Tekeli, arkadaşlarının evde temizlik ve yemek yaparak kendisine yardımcı olduğunu ancak bu süreçte birikimlerinin hedef alındığını savundu.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

