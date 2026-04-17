Komşusunu kurtarmak isterken canından oldu

Tokat'ın Niksar ilçesinde komşusunun evinde çıkan yangında yardım etmek için içeri giren Zübeyde Şimşek ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

IHA17 Nisan 2026 Cuma 07:40 - Güncelleme:
Olay, 12 Nisan tarihine İlçeye bağlı Melikgazi Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hamdi Çavuş Sokak'ta bulunan S. G.'ye ait iki katlı evde, kimsenin bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden komşu Zübeyde Şimşek durumu kontrol etmek için evin arka kapısını kırıp, içeri girerek ev sahibine yardım etmek istedi.

Evde bir kişinin olabileceği ihtimali üzerine yoğun dumanın bulunduğu yapıya giren itfaiye ekipleri, yaptıkları aramada baygın haldeki komşu Zübeyde Şimşek'e ulaştı.

Ağır yaralı olarak Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zübeyde Şimşek daha sonra Kayseri'deki bir hastaneye sevk edildi. Şimşek yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

