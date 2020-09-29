Komşusunun bahçesine girip köpeğini öldürdü

AA 29 Eylül 2020 Salı 12:33 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 12:33

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 28 Eylül'de Sahil Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde ikamet eden Bora B'nin polisi arayarak, "Camımı kırıp, köpeklerimi öldüren şahıs var." ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine giden ekipler Bora B'nin ifadesine başvurdu. Bora B. bir kişinin camlarını kırdığını daha sonra elinde bulunan kesici aletle üç köpeğini bıçakladığını, bir köpeğin olay yerinde öldüğü diğer köpeği de yaralı bir şekilde sürükleyerek kendisiyle götürdüğünü anlattı.

Şüphelinin yan dairede ikamet ettiğini belirleyen polis, şüpheli Faruk A'ya hakkında şikayet olduğunu söyledi. Elinden yaralı olduğu ve üstünün kan içinde olduğu görülen şüpheli olayı kendisinin gerçekleştirdiğini, kesici aleti hatırlamadığı bir yere attığını anlattı.

Şüpheli Faruk A. sağlık ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli hakkında mala zarar vermekten işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke edilen şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.