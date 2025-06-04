Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, Bakanlık ile Suriye Eğitim Bakanlığı heyeti arasında düzenlenen "Bakanlık Birimleriyle İşbirliği Toplantısı"na katıldı.

İki ülke arasındaki eğitim işbirliklerinin değerlendirildiği toplantıda konuşan Tekin, heyete teşekkür ederek, "Suriye'deki kardeşlerimizin bağımsızlığını, özgürlüğünü ve kendi ayaklarının üstünde duran güçlü bir Suriye devleti olarak varlığını arzu ediyoruz. Çünkü bağımsızlığı, özgürlüğü, insan hakları güçlü olan bir Suriye devletinin bize de güç katacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakışı ve telkininin "Suriye'nin bağımsız ve özgür bir devlet olarak mümkün olduğunca güçlendirilmesi" olduğunu belirten Tekin, MEB olarak bu konuda üstlerine düşeni yapmak istediklerini, diğer bütün bakanlıkların da aynı şekilde bu perspektiften baktığını anlattı.

Eğitimle ilgili neler yapılabileceğini Bakanlık ve Türkiye Maarif Vakfı olarak iki başlık altında değerlendiren Bakan Tekin, fiziki bina tasarımlarından teknolojik altyapıya, eğitim öğretim programlarının oluşturulmasından bunların takip edilmesine, sınav mekanizmalarından uluslararası göstergelere birçok konuda işbirliği ve tecrübe paylaşımı yapılabileceğine işaret etti.

"ONLARIN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN DESTEK OLMAK İSTERİZ"

Tekin, son yıllarda Türkiye'nin eğitim ve öğretim ile ilgili temel göstergeler açısından uluslararası raporlarda da dikkati çekici bir noktaya geldiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"2024 Aralık ayında açıklanan TIMSS raporlarında Avrupa'da en iyi ülkeyiz, OECD ülkeleri arasında ise ilk üçteyiz. Öte yandan, eğitimde teknolojik altyapının kullanılması ile ilgili olarak UNDP'nin raporlarında bu alanda neredeyse dünyadaki en iyi ülke olduğumuzun altı çiziliyor. Bu eğitim öğretim yılı başı itibarıyla beceri odaklı müfredat oluşturduk, bu da OECD'nin ilgili birimleri tarafından iyi uygulama örneği olarak dünyadaki ülkelere anlatılmak üzere değerlendirildi. Mesleki ve teknik eğitimde de çok güzel işler yaptık. Biz iyi olduğumuz her konuda kardeşlerimizin yanında olmak ve onların sorunlarının çözümü için destek olmak isteriz. Yaptığımız işlerin odağında kardeşlik hukukumuzu geliştirecek şeyler olması lazım."

Bakan Tekin, Türkiye Maarif Vakfının uluslararası geçerliliği olan diploma programını inşa etme yolunda çok iyi eğitim veren bir vakıf olduğunu belirterek, 55 ülkede hizmet veren vakfın diğer ülkelerde olduğu gibi Suriye'de de iyi eğitim hizmeti verebileceğini vurguladı.

"İŞBİRLİĞİ İÇİNDE BULUNMAK BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Suriye Eğitim Bakan Yardımcısı Yousef Annan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Tekin'e, Türkiye'nin Suriye'ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Tekin'i ve Türk heyetini Suriye'de ağırlamaktan mutluluk duyacağını aktaran Annan, "Yüzyıllara dayalı mazisi olan bir ülkenin Milli Eğitim Bakanlığıyla aynı zamanda işbirliği içinde bulunmak bizler için çok önemli. Halihazırda yeni oluşmuş bir ülke için elimizden gelen gayreti ortaya koymak için fırsatları değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko'nun selamlarını ileten Annan, Bakan Turko'nun en kısa zamanda Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini belirtti. Bakan Tekin de Suriye'de bulunmaktan memnuniyet duyacaklarını aktardı.

Görüşmeye Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli, İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Vekili Salih Kaygusuz, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya, Suriye Eğitim Müşaviri, Suriye Eğitim Ataşesi, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil de katıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten'in başkanlık ettiği toplantının ardından Suriye Eğitim Bakanlığı heyeti, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Abdullah Tokur Ortaokulu ile Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.