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Güncel

'Komünist başkan', 67 milyon borçla aldığı belediyeyi 230 milyon borçla devretti

'Komünist Başkan' olarak bilinen TKP'li eski Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu'nun, 67 milyon liralık borçla aldığı belediyeyi 230 milyon liralık borçla devrettiği ortaya çıktı. Maçoğlu'nun 5 yıllık süre içerisinde 145 kişiyi işe aldığı belirlendi.

2 Mayıs 2024 Perşembe 10:33 - Güncelleme:
'Komünist başkan', 67 milyon borçla aldığı belediyeyi 230 milyon borçla devretti
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Muhalif medya tarafından methiyeler dizilen TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nun 5 yıl görev yaptığı Tunceli Belediyesi'ni borç batağına soktuğu öğrenildi.

67 MİLYON BORÇLA ALDI, 230 MİLYON BORÇLA DEVRETTİ

Tunceli Belediyesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde göreve gelen DEM Parti'li yönetim, önceki başkan Fatih Mehmet Maçoğlu döneminden kalan borç miktarını açıkladı. Tunceli Belediye Başkanı DEM Parti'li Cevdet Konak "Komünist Başkan" olarak bilinen TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nun 67,5 milyonla devraldığı Tunceli Belediyesi'ni toplam 230 milyon 673 bin 692 lira borçla devrettiğini belirtti.

Belediye Başkanı Cevdet Konak, "5 Nisan 2024 tarihi itibariyle belediyemizin toplam borcu 230 milyon 673 bin 692 liradır. Belediyemizin 2023 yılı toplam geliri 188 milyon, toplam gideri 271 milyon lira. Personel giderleri brüt bütçemizin yüzde 84'üne pay almaktadır. Son 5 yıllık süreç içerisinde 145 kişi işe alınmış" dedi.

  • borç 230 milyon lira
  • Mehmet Fatih Maçoğlu
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