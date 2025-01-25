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Kömür yüklü tırda yangın

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kömür yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

AA25 Ocak 2025 Cumartesi 07:39 - Güncelleme:
Kömür yüklü tırda yangın
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Ukrayna'dan Irak'a mangal kömürü götüren Zafer P. idaresindeki 27 AFE 693 plakalı kömür yüklü tır, Bolu Dağı Tüneli girişinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Tırın yandığını gören ve tırı sağ şeride çeken sürücü, 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Bolu Dağı Tüneli ve Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Söndürme çalışması nedeniyle kontrollü bir şekilde sağlanan ulaşım, yanan tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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