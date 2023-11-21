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Komutanlardan şehit üsteğmenin ailesine taziye ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, beraberindeki Kuvvet Komutanları ile şehit Üsteğmen Abdullah Köse'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

AA21 Kasım 2023 Salı 20:36 - Güncelleme:
Komutanlardan şehit üsteğmenin ailesine taziye ziyareti
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Gürak beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral İrfan Özsert ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı ile Köse'nin Keçiören ilçesindeki aile evine geldi.

Şehidin babası Necati Köse ile annesi ve eşine başsağlığı dileklerini ileten Gürak ve Komutanlar, daha sonra taziye evinden ayrıldı.

Şehit Üsteğmen Abdullah Köse, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştu.

  • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak
  • şehit Üsteğmen Abdullah Kös
  • şehit Köse

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