İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2023 Perşembe / 6 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,9235
  • EURO
    21,4454
  • ALTIN
    1256.49
  • BIST100
    4459.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • KONDA bile kabullendi: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde
Güncel

KONDA bile kabullendi: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde

Muhalefete yakınlığıyla tanınan KONDA Araştırma'nın ikinci tur çalışmasına göre; Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.7 oranında oy alıyorken 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.3'te kalıyor. KONDA, 14 Mayıs'ta seçim tahminlerinde Kılıçdaroğlu'nu, Erdoğan'ın önünde göstermişti...

25 Mayıs 2023 Perşembe 13:20 - Güncelleme:
KONDA bile kabullendi: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde
ABONE OL

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turuna sayılı günler kala anket sonuçları da gelmeye devam ediyor.

KONDA'DAN İKİNCİ TUR ÇALIŞMASI

Son olarak muhalefete yakınlığıyla bilinen Konda Araştırma, 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde 34 ilin merkez dahil 108 ilçesine bağlı 154 mahalle ve köyünde 3607 kişiyle hanelerinde yüz yüze yöntemiyle yaptığı, seçmenlerin ikinci tur tercihine yönelik anket sonuçlarını paylaştı.

Araştırma kapsamında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Antep, Giresun, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Manisa, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Urfa ve Van'da seçmenlerle görüşüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİRİNCİ ÇIKTI

Anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kararsızlar dağıtıldığında ikinci tur seçimlerini yüzde 52,7 oy oranıyla kazanması öngörülüyor.

İLK TUR ANKETİ GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Konda Araştırma'nın seçimin ilk turu öncesinde paylaştığı anket de gündem olmuştu. Anket sonuçlarındaysa Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,3, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,7, Sinan Oğan yüzde 4,8 olarak yer almıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.