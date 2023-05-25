KONDA bile kabullendi: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turuna sayılı günler kala anket sonuçları da gelmeye devam ediyor.

KONDA'DAN İKİNCİ TUR ÇALIŞMASI



Son olarak muhalefete yakınlığıyla bilinen Konda Araştırma, 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde 34 ilin merkez dahil 108 ilçesine bağlı 154 mahalle ve köyünde 3607 kişiyle hanelerinde yüz yüze yöntemiyle yaptığı, seçmenlerin ikinci tur tercihine yönelik anket sonuçlarını paylaştı.

Araştırma kapsamında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Antep, Giresun, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Manisa, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Urfa ve Van'da seçmenlerle görüşüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİRİNCİ ÇIKTI



Anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kararsızlar dağıtıldığında ikinci tur seçimlerini yüzde 52,7 oy oranıyla kazanması öngörülüyor.

İLK TUR ANKETİ GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Konda Araştırma'nın seçimin ilk turu öncesinde paylaştığı anket de gündem olmuştu. Anket sonuçlarındaysa Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,3, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,7, Sinan Oğan yüzde 4,8 olarak yer almıştı.

