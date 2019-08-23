Bu akşam saat 20:00'da Star TV'de ekranlara gelecek olan Kong Kafatası Adası filmi hakkında internet araştırmaları yapılıyor. Kong: Kafatası Adası konusu ne? Kong Kafatası Adası oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Sinemanın kült karateri King Kong’un köklerine inmek isteyenler için adeta görsel bir ziyafet sunacak olan Kong Kafatası Adası filmi sinemanın ardından televizyonda seyirci ile buluşuyor. Kong Kafatası Adası filmi hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık.

KONG: KAFATASI ADASI KONUSU NE?

Kong, Pasifik Okyanusu'nda yer alan, güzel olduğu kadar tehlikeli, efsanevi bir ıssız adayı keşfetmek için bir araya gelmiş bilim insanları, askerler ve maceraperestlerden oluşan bir grup insanın hikayesini konu alıyor. Bildikleri her şeyden kopan bu ekip, güçlü Kong’un alanına girdiklerinde insan ile doğa arasındaki nihai mücadelenin fitilini ateşlerler. Keşif görevleri hayatta kalma savaşına dönüşürken, insanoğlunun ait olmadığı bu ilkel cennetten kaçmaya çalışırlar.

KONG KAFATASI ADASI OYUNCULARI KİMLER?

Kong Kafatası Adası filmi oyuncuları şöyle; Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, John C. Reilly