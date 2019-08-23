28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,751
  • 6,3711
  • 277.868
  • 96501.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kong: Kafatası Adası konusu ne? Kong Kafatası Adası oyuncuları kimler?

Kong: Kafatası Adası konusu ne? Kong Kafatası Adası oyuncuları kimler? sorularının yanıtları merak ediliyor. Star TV yayın akışında yer alan Kong Kafatası Adası hakkında internet araştırmaları yapılmaya başlandı. Başrollerinde Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson ve Brie Larson gibi dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı Kong Kafatası Adası izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak. Kong Kafatası Adası filminin yönetmen koltuğunda Jordan Vogt-Roberts oturuyor. Kong Kafatası Adası filmine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu akşam saat 20:00'da Star TV'de ekranlara gelecek olan Kong Kafatası Adası filmi hakkında internet araştırmaları yapılıyor. Kong: Kafatası Adası konusu ne? Kong Kafatası Adası oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Sinemanın kült karateri King Kong’un köklerine inmek isteyenler için adeta görsel bir ziyafet sunacak olan Kong Kafatası Adası filmi sinemanın ardından televizyonda seyirci ile buluşuyor. Kong Kafatası Adası filmi hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. 
 
KONG: KAFATASI ADASI KONUSU NE? 
Kong, Pasifik Okyanusu'nda yer alan, güzel olduğu kadar tehlikeli, efsanevi bir ıssız adayı keşfetmek için bir araya gelmiş bilim insanları, askerler ve maceraperestlerden oluşan bir grup insanın hikayesini konu alıyor. Bildikleri her şeyden kopan bu ekip, güçlü Kong’un alanına girdiklerinde insan ile doğa arasındaki nihai mücadelenin fitilini ateşlerler. Keşif görevleri hayatta kalma savaşına dönüşürken, insanoğlunun ait olmadığı bu ilkel cennetten kaçmaya çalışırlar.
 

 
KONG KAFATASI ADASI OYUNCULARI KİMLER?
Kong Kafatası Adası filmi oyuncuları şöyle;  Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, John C. Reilly
 

Kaza değil cinayet: 2 kişiyi böyle ezdi!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Emine Bulut çağrısı

Başkan Erdoğan'dan Emine Bulut çağrısı

Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakan Gül'den açıklama

Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakan Gül'den açıklama

FETÖ'nün Ege ve Akdeniz sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün Ege ve Akdeniz sorumlusu yakalandı

Tunceli'de sıcak çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de sıcak çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Emine Bulut açıklaması: En yüksek cezayı alması...

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Emine Bulut açıklaması: En yüksek cezayı alması...

Vahşice katledilen Emine Bulut'un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Vahşice katledilen Emine Bulut'un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Eşdeğerlerine göre çok daha hafif ve etkili: Mehmetçiğe bin 200 yerli KNT-76

Eşdeğerlerine göre çok daha hafif ve etkili: Mehmetçiğe bin 200 yerli KNT-76

Net mesaj: Türkiye'nin içinde olmadığı anlaşmanın geçerliliği yoktur

Net mesaj: Türkiye'nin içinde olmadığı anlaşmanın geçerliliği yoktur
 

POPÜLER HABERLER

Vahşice katledilen Emine Bulut´un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Vahşice katledilen Emine Bulut´un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

O fotoğraflar nasıl çekiliyor? işte arka planları

O fotoğraflar nasıl çekiliyor? işte arka planları

İşte UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren yeni yerler!

İşte UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren yeni yerler!

Tasarımı tamamlandı! Yerli makineli tüfek geliyor

Tasarımı tamamlandı! Yerli makineli tüfek geliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA