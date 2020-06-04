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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar 16 sivili öldürdü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde, isyancıların bir köye düzenlediği saldırıda en az 16 sivilin öldüğü bildirildi.

AA04 Haziran 2020 Perşembe 00:25 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 00:25
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Ulusal basındaki haberlere göre, Kongo’nun Kalkınması İttifakı (CODECO) üyesi silahlı kişiler Ituri bölgesinde bulunan Moussa köyünde 5'i çocuk 16 sivili katletti.

KDC ordusu dün Ituri eyaletinde, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda CODECO üyesi 20 isyancının öldürüldüğünü açıklamıştı.

- 2017'DEN BU YANA EN AZ 700 SİVİL ÖLDÜ

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2017'den bu yana Ituri'nin kuzeyinde devam eden çatışmalarda en az 700 sivil hayatını kaybetti.

KDC ordusu, mart sonunda CODECO'nun eski lideri Justin Ngudjolo'nun öldürüldüğünü duyurmuştu. İsyancı grup, hazirandan bu yana Djugu ve çevresinde saldırılar düzenliyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırlarının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi yeraltı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların şiddet eylemlerine sahne oluyor.

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