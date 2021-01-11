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Kongo'da terör örgütleri ile güvenlik görevlileri arasında çatışma: 6 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Mai Mai adlı silahlı grubun saldırısında 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

AA11 Ocak 2021 Pazartesi 12:17 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 12:17
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Ülkenin doğusundaki Virunga Milli Parkı yetkilileri, Mai Mai üyelerinin parka silahlı saldırı düzenlediğini ve burada görev yapan 6 güvenlik görevlisinin öldüğünü açıkladı.

Park yönetimi geçen yıl, en az 200 korucunun görevleri sırasında silahlı kişilerce öldürüldüğünü açıklamıştı.

Nesli tükenmekte olan dağ gorilleri gibi çok sayıda vahşi hayvana ev sahipliği yapan park, 1925'te kurulmuştu.

Yasa dışı avcılık yapan grupların hedefinde olan park, 1979'dan bu yana UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor.

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