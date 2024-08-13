İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2024 Salı / 8 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5589
  • EURO
    36,7656
  • ALTIN
    2664.36
  • BIST100
    9802.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kongo'dan Irak'a götüreceklerdi! İstanbul Havalimanı'nda 252 papağan ele geçirildi
Güncel

Kongo'dan Irak'a götüreceklerdi! İstanbul Havalimanı'nda 252 papağan ele geçirildi

Kongo Cumhuriyeti'nden Irak'a götürülmek üzere kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan ve İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen 252 jako papağanı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Su kaybı yaşayıp, bitkin düşen papağanlar, karantinaya alındı.

DHA13 Ağustos 2024 Salı 15:16 - Güncelleme:
Kongo'dan Irak'a götüreceklerdi! İstanbul Havalimanı'nda 252 papağan ele geçirildi
ABONE OL

İstanbul Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta birtakım seslerin duyulup, papağanların bulunması ile ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. İncelemede, Kongo Cumhuriyeti'nden getirilen 252 papağanın Türkiye'ye sokulmak istendiği belirlendi. Koruma altına alınan papağanlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkilileri tarafından İstanbul'dan alındı. Papağanlar, sağlık kontrollerinin ardından karantinaya alındı. Karantina süreci biten papağanların daha sonra ziyaretçilerle buluşturulacağı belirtildi.

SES ÇIKARMALARI SONUCU FARK EDİLDİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, Özsöyler, "Kongo Cumhuriyeti'nde Bağdat'a götürülmek üzere İstanbul Havaalanı'na getirilen 252 papağan, kargo bölümünde ses çıkarmaları sonucu fark ediliyor. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde bunların kırmızı kuyruklu jako papağanı olduğu tespit ediliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, bizimle irtibata geçtiklerinde biz de aynı gün kendi araçlarımız ve taşıma kafeslerimiz ile yola çıkarak papağanları teslim aldık. Tabii bunlar uygun koşullarda taşınmadıkları için oldukça su kaybetmişlerdi ve bitkinlikleri söz konusuydu. Hayvanat Bahçemize getirerek buradaki ilk kontrollerini ve sağlık taramalarını gerçekleştirdik. Şu anda karantina süreçleri devam ediyor. Papağanlar, görevlilerimiz tarafından çok sevdikleri karpuz ve çekirdeklerle besleniyor. Buradaki karantina süreçleri bittiği zaman, ziyaretçilerimizin de göreceği uygun kafeslere alacağız" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.