İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, kongredeki rakibi İmren Nilay Tüfekçi'yi delegelere para teklif etmekle suçladı. Coşkun'un konuşmasında partilileri arayarak kendisine karşı yarışan Tüfekçi'ye oy istediğini iddia ettiği İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak'a da ağır sözlerle yüklenmişti. Akburak, Coşkun'a çok sert sözlerle karşılık verdi, "1,5 yıl boyunca İstanbul'da ne yaptı. Kendisini başarısız buluyorum. Nilay hanıma oy istiyorum. Rezil bir açıklama yapmış, partililerimiz jetonla mı çalışıyor." dedi.

"AHLAKSIZ VE REZİL BİR AÇIKLAMA"

Sabah'ın haberine göre, Akburak, Yücel Coşkun'a ağır sözlerle karşılık verdi.

Akburak, şöyle konuştu: Yücel Coşkun'un açıklamalarını ahlak ve etik dışı buluyorum. Rezil bir açıklama! Milletvekiliyim, tabii ki delegeleri ve partilileri arayabilirim. İmren Nilay Tüfekçi Hanım'ı destekliyorum; elbette ona destek isteyeceğim.

"YÜCEL COŞKUN'U BAŞARISIZ BULUYORUM"

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı'nın performansını eleştiren Akburak, şöyle devam etti: Yücel Coşkun'u başarısız buluyorum. İstanbul İl Başkanlığı süresince yaptıklarını yeterli görmüyorum. 1,5 yılda ne yapmış. İstanbul, teşkilatının durumu ortada. Bizim partiyi ayağa kaldırmamız lazım.

"YÜCEL COŞKUN PANİKLEMİŞ, BU AÇIKLAMA ONDAN"

Coşkun'un sözlerini eleştirmeye devam eden Akburak, "Yücel Coşkun'u çok paniklemiş gördüm; bu açıklamaları da o panikten dolayı yaptığını düşünüyorum." dedi.

"BİZE BU İFTİRA YAPIŞMAZ DA PARTİLİLERE YANLIŞ YAPTI"

Akburak, Coşkun'un, 'Delegelere para teklif ediyorlar' sözünün partililere hakaret olduğunu ifade etti be şunları söyledi: Onun bizim üzerimize atmaya çalıştığı suçlamaların hiçbirinin tutarlılığı ve karşılığı yok. Ancak partinin kurumsal kimliğine, kendi altında görev yapan ilçe başkanlarına ve partililere büyük hakaret ettiğini ve yanlış yaptığını söyleyebilirim.

İmren Nilay Tüfekçi

"PARTİLİLER JETONLA MI ÇALIŞIYOR"

"Bizim partililerimiz jetonla mı çalışıyor?" diyen Akburak, açıktan savaş ilan etti ve İmren Nilay Tüfekçi'nin yanında olduğunu söyledi. Akburak, "Biz İstanbul'dan partiyi ayağa kaldırmak istiyoruz. İmren Nilay Hanım, benim Yerel Yönetimler Başkanlığım döneminde başkan yardımcı mıydı. Samsun'dan belediye başkan adayı olarak gösterdik. Çalışkanlığını ve potansiyelini orada gördük. Bu nedenle İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"YÜCEL BEY'İN UYUTTUĞU PARTİLİLERİ AYAĞA KALDIRMAK İSTİYORUZ"

Yücel Bey'in 1,5 yıldır deyim yerindeyse "uyuttuğu" partilileri ayağa kaldırmak istiyoruz. Bu nedenle yaptığı açıklamaları yakışıksız buluyor, asla kabul etmiyorum. İmren Hanım'a da açık desteğimi sunuyorum.

Kongre öncesi para iddiası