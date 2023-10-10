İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2023 Salı / 26 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7406
  • EURO
    29,3199
  • ALTIN
    1659.22
  • BIST100
    8193.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kongre sonrası CHP'de ''tebrik'' krizi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul İl Kongresi'ni kazanan 'değişimci' Özgür Çelik'i tebrik etmediği, bunun üzerine Çelik'in Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradığı ortaya çıktı.

Sabah10 Ekim 2023 Salı 08:11 - Güncelleme:
Kongre sonrası CHP'de ''tebrik'' krizi!
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile değişimciler arasında bu kez "tebrik krizi" patlak verdi. Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul İl Kongresi'ni kazanan "değişimci" Özgür Çelik'i tebrik etmediği, bunun üzerine Çelik'in Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradığı ortaya çıktı.

Genel merkez tarafından desteklenen Cemal Canpolat'ı mağlup ederek partideki "değişim" hareketini yeniden heyecanlandıran Özgür Çelik, bir anda CHP'de en çok konuşulan isim haline geldi.

Dün gün boyu Kılıçdaroğlu'nun yeni il başkanını tebrik edip etmeyeceği merakla beklenirken, genel merkezden konuya ilişkin hiçbir açıklama yapılmadı.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden de Çelik'i kutlamaması sonrası partililer arasındaki dedikodular arttı.

Çelik ile Kılıçdaroğlu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini ancak arayan kişinin Çelik olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "İstanbul il başkanımız bugün (dün) genel başkanımızı aradı. Mazbatayı aldıktan sonra genel merkeze gelerek genel başkanımızı ziyaret edeceğini söyledi" demekle yetindi.

Sabah'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun bireysel olarak Çelik'i tebrik edip etmediğini cevaplamayan Akın, değişimci il başkanının gün boyu telefonla bile aranmadığını da ortaya çıkarmış oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.