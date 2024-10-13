Ankara Barosu 68. Olağan Genel Kurulu'nda yaşanan skandal olay ortalığı karıştırdı.

Sahneye çıkan Çağdaş Avukatlar Grubu pankart açarak terör örgütü propagandası yapmaya kalktı.



Bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın sloganlarını atan avukatlara salondaki diğer bir grup, "Ne Mutlu Türküm Diyene", "Baroda terörist istemiyoruz" sloganlarıyla karşılık verdi.



Karşılıklı atışmanın ardından gerginliğin artması üzerine genel kurulda kavga çıktı.

Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine sandalye ve çeşitli cisimler fırlattı.



Kongre çıkan kavga ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.