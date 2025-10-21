Kongreye katılmama kararının karşılığı hakaret oldu! CHP'li başkandan muhtara ağza alınmayacak sözler

CHP Kastamonu Merkez İlçe Başkanlığı tarafından 17 Ekim Cuma günü mahalle ve köy muhtarlarına, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirilecek CHP Kastamonu İl Başkanlığı 39. Olağan Kongresine davet mesajı gönderildi.

CHP Kastamonu İl Başkanı İlke Karabacak'ın isminin yazılı olduğu mesaja köyündeki düğün merasimi sebebiyle geç cevap veren Merkez ilçeye bağlı Cebeci Köyü Muhtarı Murat Akçaoğlu, kongreye katılmayacağını belirten bir mesaj gönderdi. Akçaoğlu, mesajı gönderdikten bir gün sonra CHP İl Başkanı İlke Karabacak'ın arayarak kendisine hakaret ettiğini iddia etti.

"TELEFONU KAPATMASAM KİM BİLİR BANA DAHA NELER SÖYLEYECEKTİ BİLEMİYORUM"

Merkez Cebeci Köyü Muhtarı Murat Akçaoğlu, "Geçen gün CHP tarafından tarafıma yönelik yapılmış saldırıyla gündeme geldik. Böyle de gündeme gelmekte istemezdim. Bunlara ne yazık ki çok üzülüyoruz. Lakin cuma günü tarafıma gönderilen bir mesaj davetine 'katılmayacağımı' belirttim. Cuma günü ben bir mesajla davet almıştım. Bu mesaj davetinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kastamonu programına geleceğini, bizim de muhtar olarak bu kongreye katılmamızı istediler. Ben de tamamen kişisel düşüncem olarak kendilerine aynı yolda yürümediğimi, özgür hür irademle mesaja yanıt vererek belirttim. Ondan sonrasına da bakarız, belki beraber yol yürüyebiliriz diye cümlemi bitirdim. Bu, CHP Merkez İlçe Başkanlığı telefonundan bana gönderilen bir mesajdı. Ben, bu mesaja köyümde düğün vardı. Gece biraz vakit ilerlemişti. Daha sonrasında ben saatin farkında olmadan mesaja yanıt vermişim. Bir gün sonrasında telefonum çaldı. Kendisini Kastamonu CHP İl Başkanı İlke Karabacak olarak tanıtan bir kişi beni aradı.

'SEN GÖRECEKSİN, SENİ AMİRLERİNE ARATTIRACAĞIM'

Telefonda ilk konuşmasında yani konuşmaya ilk başladığında bir siyasi partinin il başkanına yakışmayacak şekilde bir üslup ile 'muhtarım, kafan güzeldi herhalde, bu cevabı verdiğine göre' diye cümleye girdi. Konuya tamamen bu şekildeki girişiyle beni küçük düşürdü. Ardından hadsiz söylemlerle de konuşmasını devam ettirdi. Ben de kendisine konuşmasına dikkat etmesi gerektiğini ve bir makamı temsil ettiğimi, bu şekilde konuşamayacağını söyledim. Lakin benim konuştuklarımı hiç dinlemedi, karşıdan hararetler, tehditler ile konuşmasını devam ettirdi. 'Hanımefendi, ben sizi sevmek zorunda mıyım' diye sorduğumda da 'sen göreceksin, seni amirlerine arattıracağım' dedi.

"GÜÇ ZEHİRLENMESİNE KAPILMIŞLAR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Hanımefendinin bir siyasi parti, bir siyasi duruş sergileyemediğini fark ettiğimde telefonu yüzüne kapatarak konuşmayı sonlandırdım. Kendisi güç zehirlenmesine kapılmış, Kastamonu Belediyesini kazanmış olabilir. Bunu daha iyi kullanmaları gerekir diye düşünüyorum. Kastamonu'nun hamisi olduklarını, valisi, cumhurbaşkanı gibi olduklarını sanırım düşünüyorlar. Tamamen güç zehirlenmesine kapılmışlar diye düşünüyorum. Bu arkadaşların bu şekilde gidişatları, bu tür tavırları hiç iyi değil, doğru bir üslup değildir.

Sayın Cumhurbaşkanımıza her türlü hakareti kendilerine özgürlük sayıyorlar ve daha sonrasında yerelde de aynı tavırları güderek kendilerinden başkalarına yapılan hakareti özgürlük sayıyorlar. Bir muhtara tehdit, tehditkar tavırlar, küçümseyici konuşmalar, bunlar siyasette yakışık kalmayacak konuşmalardır. Cumhurbaşkanına bunu yapabilenler nitekim biz muhtarlara da yapabiliyorlar. Tüm kamuoyuna, beni destekledikleri için Kastamonu halkına, köylülerime, bürokrasiye, herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"TELEFONU KAPATMASAM TABİİ Kİ DAHA KİM BİLİR BANA NELER SÖYLEYECEKTİ"

CHP Kastamonu İl Başkanı İlke Karabacak'ın kendisine 'haddini bil, hadsiz herif, sen kimsin, sen kim oluyorsun, sen nasıl böyle konuşabiliyorsun' gibi söylemlerde bulunduğunu iddia eden Akçaoğlu, "Konuşmayı devam ettirsem telefonu kapatmasam tabii ki daha kim bilir bana neler söyleyecekti" diye konuştu.

CHP Merkez İlçe Başkanı Damla Yılmaz Özcan ise gündem olan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, 21 Ekim Salı günü şehrimizde hemşehrilerimizle kucaklaşmak üzere Kastamonu'ya gelecektir. Bu kapsamda düzenlenecek il kongremize tüm muhtarlarımız gibi Cebeci Köyü Muhtarı Murat Akçaoğlu da tarafımdan 17 Ekim Cuma günü saat 18.34'te mesaj yoluyla davet edilmiştir. Ancak Akçaoğlu, davet mesajına, devlet adına görev üstlenmiş bir muhtarın tarafsızlık sorumluluğuna yakışmayacak ifadelerle 18 Ekim Cumartesi günü gece yarısı saat 02.07'de cevap vermiştir. Aynı gün saat 12.48'de İl Başkanımız Sayın Dilek İlke Karabacak ile yaptığı telefon görüşmesinde de bu yakışıksız üslubunu sürdürmüştür. Cebeci Köyü Muhtarı Murat Akçaoğlu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan nezaket davetini geri çevirmesi kabul edilir; kamu görevine, devlet adabına, temsil ettiği köy halkına yakışmayacak üslup ve saatte davete cevap vermesi kabul edilemez bir tutumdur. Daha vahimi, söz konusu daveti siyasetin üstünde tutması gereken bir kamu görevlisinin, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne başvurarak meseleye siyasi bir boyut kazandırmasıdır. Bu durum, AKP Merkez İlçe Başkanı Şenol Kızılabdullah'ın 'muhtarlarımız siyasetin ve partilerin üstündedir' yönündeki açıklamasıyla da açık bir çelişki içindedir. Hem Cebeci Köyü Muhtarı'nın hem de bu sürece dair siyasi tutumların samimiyetini Kastamonuluların kendi vicdan terazisinde değerlendireceğine olan inancımız tamdır. Cumhuriyet Halk Partisi, milletin derdiyle dertlenen, kendisine oy veren vermeyen her bir yurttaşımıza eşit, adil hizmet sunmak için çabalayan tüm muhtarlarımızın yanında, omuz başındadır, olmaya da devam edecektir" ifadelerine yer verdi.