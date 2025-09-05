CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal kararını alan 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açan CHP Özlem Erkan merak konusu oldu. Akşam Gazetesi Erkan'ın profilini araştırdı.

Özlem Erkan'ın 14 Ağustos 2025'te mahkemeye sunduğu dilekçede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalara ve basına yansıyan ses kayıtlarına göre, kongrede oy kullanacak delegelerin oylarının para, telefon-tablet hediyeleri, iş vaadi ve çeşitli maddi menfaatler karşılığında yönlendirildiğinin tespit edildiğini gerekçe gösterdi.

İL DELEGESİ SEÇİLMİŞ

Davacı Özlem Erkan'ın Gaziosmanpaşa ilçesinden 2023'te il delegesi seçildiği, il kongresinde Özgür Çelik'e destek verdiği öğrenildi. Çelik'in listesinden kurultay delegesi seçilen Erkan, CHP'nin 38'inci kurultayında da dikkat çekti. Erkan 6 Nisan 2025'te düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultay'da PM üyeliğine, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın "Denge ve Dayanışma Listesi"nde 133. sıradan aday olmuştu.

Davacı Özlem Erkan'ın, 2 yıl önce Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile yan yana çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

ORTADA İTİRAFLAR VAR

Özlem Erkan'ın ortaya çıkan deliller üzerine harekete geçtiği ve şikayet dilekçesini mahkemeye sunan avukat Cevahir Kılıç'ın da CHP üyesi olduğu öğrenildi. DW Türkçe'ye konuşan avukat Cevahir Kılıç 2 yıl sonra dava açmaya karar vermeleri ile ilgili "Ortaya çıkan yeni deliller var. Ses kayıtları, itiraflar var. Bu yüzden dava dilekçesi verdik " dedi.

MAHKEME, KAYYUM KARARI DOSYASINI İSTEDİ

İSTANBUL 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırmasının ardından kurultay davasıyla ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin hukuk ve ceza dava dosyalarının ilgili mahkemelerden gönderilmesini talep etti.

DAVA 15 EYLÜL'DE

Eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin 38. Olağan Kurultayı'nın şaibe nedeniyle iptali istemiyle açtığı davanın son duruşması 10 Temmuz'da 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmüştü. Mahkeme heyeti duruşmayı 15 Eylül'e ertelemişti. Gözler şimdi İstanbul İl Kongresi iptali kararının kurultay iptal davasını nasıl etkileyeceğine çevrildi.

