Konkordato nedir ne demek 2018 Konkordato ilan eden firmalar şirketler hangileridir? Vatandaşlar internetten Konkordato kelime anlamını ve Konkordato ilan eden şirketleri sorgulamaya başladı. Vatandaşlar internetten Konkordato nedir Konkordato ilan eden firmalar hakkında detaylı bilgiye erişmek istiyor. Peki şirketler neden Konkordato ilan ediyor? Şirketler, konkordato ilan etme sebeplerini ekonomik daralma, işlerin yolunda gitmemesi ya da koruma amaçlı olduğunu açıklıyorlar. İflas anlaşması veya konkordato (İtalyanca:concordato) batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları anlaşmadır. İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek. Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.

Konkordato ilan eden firmalar şirketler hangileridir?

Konkordato ilan edenlere her gün bir yenisi ekleniyor. İlk kararlar Mersin Adliyesi ve Kuşadası'ndan geldi. Mersin'de Z.Ş. isimli şahıs, Kuşadası'nda ise M.Ş. konkordato ilan etti. Vatandaş konkordato ilan edince, mahkeme bir serbest mali müşaviri komiser olarak atıyor.

EN SON KONKORDATO İLAN EDEN FİRMALAR...

Günaydın Group Konkordato İlan Etti!

Son dönemde artan konkordato kararlarına yenileri eklendi. Günaydın Group ve Kaşıbeyaz da konkordato ilan etti.

ŞİRKETLER NEDEN KONKORDATO İLAN EDİYOR?

Şirketler, konkordato ilan etme sebeplerini ekonomik daralma, işlerin yolunda gitmemesi ya da koruma amaçlı olduğunu açıklıyorlar. Konkordato ilan eden Günaydın Group, kararına ilişkin açıklamada bulundu:

GÜNAYDIN GROUP'DAN KONKORDATO AÇIKLAMASI

''Firma olarak 50 yılı aşan bir geçmişimiz var. Bugüne dek birçok krize göğüs gerdik ve bunlardan da başarıyla çıktık. Günaydın Group, gerek müşterisiyle gerek çalışanlarıyla bu krizi de aşabilecek güçtedir. Bu süreç içerisinde, gerek müşterilerimizden, gerek çalışanlarımızdan gerekse de tüm paydaşlarımızdan aldığımız olumlu mesajlar ve desteklerle süreci en doğru ve hasarsız şekilde yönetmekte olduğumuzu ve herkes için en iyi şekilde yürüteceğimize inancımız tamdır. Bu maksat ile tedbir ve koruma amaçlı almış olduğumuz kararın, hizmet verdiğimiz ve hizmet aldığımız tüm paydaşlarımız için en doğru yol olduğunu hep birlikte göreceğiz. Altını çizerek söylemek isteriz ki; Günaydın Group'un 50 yıllık tecrübesi içerisinde de bugün itibariyle de tedarikçilerine, çalışanlarına ve piyasaya gecikmiş hiçbir borcu yoktur. 50 yıldır yaptığımız gibi, toplumsal ve hukuki değerlere, güçlü ekibimiz, değerli müşterilerimiz ve geniş tedarik sağlayıcı ağımızla birlikte sahip çıkacak, içinden geçmekte olduğumuz süreci de en iyi ve en başarılı şekilde yöneteceğimizi kamuoyu nezdinde sizlerle paylaşmayı bir borç bilirim."

BİR KONKORDATO KARARI DA KAŞIBEYAZ'DAN

Florya'daki restoranındaki sorunlar nedeniyle 3 ay süreyle konkordato ilan eden Kaşıbeyaz, Bakırköy Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu. Edinilen bilgiye göre, konkordato talebi Florya'daki restoranda işlerin istendiği gibi gitmemesi nedeniyle yapıldı. Kaşıbeyaz'ın biri Ankara'da dördü İstanbul'da toplam 5 restoranı bulunuyor.

50 yıllık ambalaj devinden konkordato ilanı

Gebze Asliye Hukuk Mahkemesi, ekonomik koşulların finansal dengesine olumsuz etkisi, döviz kuru ve faizlerdeki yükseliş nedeniyle Eminiş Ambalaj’ın yaptığı konkordato talebine olumlu cevap vererek, üç ay süre ile şirket hakkındaki tüm takip işlemlerinin durdurulmasına karar verdi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimiz gerek aşağıda arz ettiğimiz sebepler gerekse bir süredir ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sebeplerle Gebze Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2018/734 esas sayılı dosyası ile konkordato talebinde bulunmuş olup ilgili mahkemece yapılan inceleme sonrasında İcra İflas Kanunun 287. Maddesi gereğince şirketimize üç aylık geçici süre ile hakkında yapılacak tüm takip işlemlerinin durdurulmasına yönelik tedbir kararı vermiş bulunmaktadır" denildi.

Yarıyıl bilançosuna göre şirketin neredeyse tamamı banka kredisi olmak üzere 26.2 milyon lira kısa vadeli finansal borcu ve 43 milyon lira ticari borcu bulunuyordu.

Yasal düzenlemelere göre borçlarını ödeyemeyen şirketler vade uzatımı veya tenzilat yapılarak borçlarını ödeyebilmek için ya da olası bir iflastan kurtulmak için konkordato talep edebiliyorlar. Konkordato talebi için başvurulan mahkeme, genel olarak üç aylık geçici süre ile şirketlerin aleyhine yapılacak tüm takip işlemlerini durdurabiliyor, bu geçici sürenin ardından yine mahkeme tarafından borçlu şirkete bir ile bir buçuk yıl arasında kesin süre veriliyor.

Şirketin açıklamasında, "Şirketimizin konkordato talebinde bulunma sebepleri aşağıda arz edilmiştir" denildi ve bu nedenler şöyle sıralandı:

1. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle talebin daralmasının şirket finansal dengesine olumsuz etkisi

- Ülkemizdeki ekonomik sorunlar nedeniyle talebin daralması neticesinde satışlarımız düşmüş ve şirketimiz elde etmesi gereken nakitleri elde edememiş bu durum şirketimizin finansal krize girmesine neden olmuştur.

2. Kurların ve faiz oranlarının yükselmesinin döviz cinsinden verilen çekler, finansal kiralama borçları ve hammadde maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisi

- Yabancı paraların (USD ve EURO) TL karşısındaki yükselişi vadeli olarak temin edilen hammadde maliyetlerini yükseltmiş karlılık açısından önemli gider ve maliyet unsuru olmuştur.

- Yine aynı şekilde kredi faiz oranlarının tek haneden yüzde 30’lara kadar çıkması da kredi maliyetlerini arttıran önemli bir unsur olmuştur.

- Şirketin kısa vadeli yabancı kaynaklarla ilgili yükümlülüklerinin fazla olması nedeniyle, borç çevrimi açısından, yeni yabancı kaynak temininde kredi kullandıran bankalar tarafından yüksek maliyetli kredi verilmiştir. Bu ise faiz maliyetini yükselmiştir.

- Şirketimiz tarafından tedarikçilere verilen bir kısım çekler ile finansal kiralama borçlarımız döviz cinsinden olup kurların yüksek oranda artmış olması nedeniyle ödeme yükümlülükleri rakamsal yönden yaklaşık 2 katına çıkmış olup bu durum şirketimizin nakit dengesini olumsuz etkilemiş ve şirketimizin finansal krize girmesine sebep olmuştur.

3. Alacaklar ve Borçların vadelerinde meydana gelen uyumsuzluğun yansımaları

- Şirketimizin borçlarının vadesi ile alacaklarının vadesi arasında uyumsuzluk mevcut olup şirketimiz söz konusu vade uyumsuzluğunu kredi kullanarak gidermeye çalışmıştır. Söz konusu kredi nedeniyle önemli tutarda finansman maliyetine katlanılmıştır.

- Diğer yandan şirketimizce çeklerin vadelerinde ödenebilmesi ve çeklerin yazılmaması için bazı dönemlerde zararına satışlar yapılmış bu ise vade uyumsuzluğu nedeniyle bir kısım satışlardan önemli ölçüde zarar edilmesine sebep olmuştur.

4. Finansman planlamasında yapılan hatalar

- Şirketin üretim ve satış faaliyetlerini finanse edebilmek için dış kaynak kullanımı nedeniyle katlandığı yüksek maliyetler ve vadeli satışlar nedeniyle ortaya çıkan finansman açığının karşılanması amacıyla kredi kullanılmış bu şekilde yüksek finansman maliyetine katlanılmıştır. Kısa vadeli borçlanma ihtiyacı, finansman planlamasında birtakım hatalar yapılmasını tetiklemiştir.

- Şirketimiz ödemeler dengesi bozulunca bu açığı kapatmak için dış kaynak kullanımını artırmış ve ülkemizdeki ekonomik kriz nedeniyle yükselen borçlanma maliyetleri işletmemizi ekonomik çıkmaza sürüklemiş, yabancı kaynak maliyetinin yüksek olması neticesinde bir süre sonra işletme faaliyetlerinin finansmanı sağlanamaz duruma gelmiştir.

5. Olumsuzlukların üst üste gelmesi

- Yukarıda sayılan faktörlerin aynı anda gerçekleşmesi, tek başına oluşacak olumsuzlukları bertaraf etme kapasitemizi azaltmıştır.

- Normal bir iş hayatında karşılaşılabilecek problemlerin hepsi kısa bir süre içerisinde üst üste meydana gelmiş ve domino etkisi yaratmıştır.

- Mahkemece verilen kararla birlikte şirketimiz ticari faaliyetlerine aralıksız devam etmekte olup süreç içinde borçlarını yapılandırıp ödeyeceğine inancımız tamdır.

En son konkordato ilan firmalar hangileriydi?

Ünlü ayakkabı firması Hotiç'ten sonra Yeşil Kundura konkordato ilan etmişti.

Türkiye’nin en eski ayakkabı markalarından Yeşil Kundura, konkordato başvurusunda bulundu. Şirket hakkında dün karar veren mahkeme, Yeşil Kundura’yı hacizlere karşı korumaya aldı. Üç ay geçici mühlet verilen şirket faaliyetlerinin denetimi için de iki kişilik konkordato komiser heyeti atandı.

KONKORDATO NEDİR?

İflas anlaşması veya konkordato (İtalyanca:concordato) batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları anlaşmadır. İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek. Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.

Konkordato projesini inceyen icra mahkemesi, borçlunun gerekli şartları taşıdığı kanısı varırsa, borçluya iki aylık bir Konkordato süresi verir. Bu süre içinde vatandaş borçlarının %50’sini ödemesi gerekir. Hakimler Ve Savcılar Kurulu, iflas ve konkordato konusunda uzman asliye ticaret mahkemesini, iki hafta içinde belirler.

Konkordato müessesesi 2004 sayılı İ.İ.K.'nun 285-309. maddelerinde düzenlenmiştir.

Finansal yapısı önemli ölçüde bozulan iyi niyetli ve dürüst borçlu işletmeleri ve kooperatifleri korunmayı amaçlayan bir sistemdir. Burada, borçlunun talebinin bulunması gerekmektedir. Borçlunun talebi üzerine, konkordato müessesesi işlemeye başlar. Konkordato müessesesi 4 bölümden oluşur.

1-Adi Konkordato

2- İflastan Sonra Konkordato

3- Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato

4- Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması