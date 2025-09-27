Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konserler üzerinden yaptığı vurgunla ilgili soruşturmada ABB operasyonunda MASAK raporları ile 397 bin 250 lira aldığı ortaya çıkan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen itirafçı belediye çalışanı Osman Cem Taşbaş'ın ifadesine ulaşıldı.

İtirafçı Taşbaş, yüksek maliyetli konser alımlarının Kültür Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu tarafından yönetildiğini, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın onayı olmadan hiçbir etkinliğin yapılamadığını söyledi.

2007'den bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan ve hâlen Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nda memur olan şüpheli Osman Cem Taşbaş, aldığı paraların sorulması üzerine, Onur Evren'den Ankara'daki düğün, tanıtım ve organizasyon işlerinde teknik destek karşılığı, Selahattin Çelikkaya'dan Büyükşehir Belediyesi için düzenlenen etkinliklerde yapılan bazı yemek harcamalarının karşılığı olarak para aldığını açıkladı. Hacı Ali Bozkurt'tan alınan paraların ise, Bozkurt'un ikametine kamera takma ve sulama işiyle ilgili gönderildiğini dile getirdi.

Taşbaş, "Ben Mansur Yavaş zamanında ses sistemlerinden sorumlu kişi oldum. Hacı Ali Bozkurt, Kültür Dairesi Başkanı olmadan önce belediye tarafından konser etkinlikleri sınırlı sayıda ve belirli günlerde yapılmaktaydı. Ama o başkan olduktan sonra konser alımlarının sayısı çok fazla arttı. Hatta belediye içerisinde kendisinden bahsedilirken 'Kültür Daire Başkanı' değil de 'Konser Daire Başkanı' olarak anılmaya başlandı" dedi.

MEVZUATA AYKIRIYDI

Sabah'ın haberine göre, 2023'ün sonuna kadar konser teknik malzeme kurulum ücretinin piyasa fiyatının kendisinin de görevli olduğu teknik personele sorulduğunu aktaran itirafçı Osman Cem Taşbaş, "Bizim yaptığımız fiyat araştırmalarına rağmen Hacı Ali Bozkurt hangi organizasyon firması ile çalışacağına kendisi karar verirdi. Biz kendisine çalışmış olduğu organizasyon firmasının çok yüksek bedel istediğini, piyasada da çok daha uyguna yapacak firmaların olduğunu söylememize rağmen kendisi yine istediği firmalarla çalıştı. Hacı Ali Bozkurt anlaşmış olduğu, Enfest, Festiva, Evren, Universe isimli firmanın sahipleri Selahattin Çelikkaya ve Onur Evren ile konser düzenlenmeye karar verilmeden önce bir araya geldi. Bozkurt ihale mevzuatına aykırı olduğu halde 22/b maddesinden hizmet alımı yaptı. Kendisine yapılan bu doğrudan temin yani 22/b maddesinin usule aykırı olduğu söylendiği halde kendisi ısrarla bu şekilde hizmet alımı yapmaya devam etti. Konser düzlenecek olan özel günlerde sanatçılar 5-6 ay öncesinden belirlendi. Sanatçı belirlemeleri ve planlanan konser önce özel kalem müdürü olan Nevzat Uzunoğlu'na iletilir, daha sonra konser planlaması Mansur Yavaş'a iletilir. Mansur Yavaş'ın onayı olmadan bu konserler kesinlikle yapılmazdı" dedi.

DOLAPTAKİ ROLEX SAAT...

Tanık olarak ifadesi alınan Fulya Koçak "Hacı Ali Bozkurt ile çalıştığımız dönemde bir gün makamını düzeltirken dolabının içinde 'Rolex saat' karton kutusunu buldum. Kendisine bunu sorduğumda TRT'den bir arkadaşı olan Ayşe'nin kutu içerisinde çikolata getirdiğini söyledi. Sonrasında kutuyu benden alarak yırttı ve bir poşete koyarak şahsi çantasına koydu. Ben kendisine neden karton kutuyu yırttığını, bu kutunun bile 14 dolar olduğunu söyledim. Bunun üzerine "Buna da mı baktın, Ayşe bir yerden bulmuştur kutuyu" diye cevapladı.

FİYATLAR UÇUK RAKAMLARA YÜKSELTİLDİ

YETKİ alan firmaların konser hizmet alım sözleşmesi imzalanmadan sanatçılara kapora gönderdiğini aktaran Taşbaş, "Teknik ve sanatçı konser fiyatları uçuk rakamlara gereksiz şekilde yükseltilmiştir. Piyasa fiyat araştırması da bu firmalardan alınan proforma fatura üzerinden yapılmıştır" dedi.

İÇİ DOLU ÇANTAYLA ODAYA GİRDİ

İtırafçi Taşbaş, 2009-2014 arasında CHP İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Çağdaş Koçak'ın kendisine anlattığı skandal çanta olayını şu sözlerle aktardı: "Koçak, Ankara Büyükşehir Belediyesi C Blok, yani makam bloğu koruma odasında otururken Selahattin Çelikkaya isimli firma sahibi koltuğunun altında içi dolu bir çanta ile Nevzat Uzunoğlu'nun yanına gitmiş, yanında birkaç saat kalmış. Daha sonra buradan boş çanta ile ayrılmış. Bunu kemaramalardan da görmüşler."

'SEÇİMLER İÇİN DOSYA VAR' DEDİ

TAŞBAŞ "17 Ağustos 2024'te Çağdaş Koçak, Nevzat Uzunoğlu'na makamında 'Hacı Ali Bozkurt ile aranızda ne menfaat ilişkiniz var?' diye sorması üzerine Uzunoğlu sinirlenerek Koçak'a vurmuş. Akabinde beni arayarak gelmemi istediler. Uzunoğlu'nun makamına çıktım. Uzunoğlu'nun odasının tam karşısında yukarıda anlattığım çanta olayını Nevzat Uzunoğlu'na sordum. Bana 'Selahattin Çelikkaya tarafından getirilen çanta içerisinde 2028 yılı cumhurbaşkanlığı Seçimi için bir dosya olduğunu' söyledi" dedi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Konser vurgunu soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt ile iş adamları Onur Evren ile Selahattin Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

