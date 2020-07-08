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Konstantinos Filis: Libya'da güçlenen Türkiye ile diyaloğu geliştirmeliyiz

Libya'da Türkiye'nin güçlenmesinin Yunanistan'ın Mısır ile sınır anlaşması gibi kendi hamlelerini yapamayacağı anlamına geldiğini belirten Konstantinos Filis, Yunanistan'ın Türkiye ile olan diyaloğunu geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Star.com.tr08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:44 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:44
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Yunanistan Uluslararası ilişkiler Enstitüsü’nün Araştırmalar Bölümü Başkanı Konstantinos Filis, Yunanistan ve Türkiye ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu. News247'ye konuşan Filis, Türkiye’nin konumu itibari ile bölgede önemli bir aktör olduğunun altını çizdi.

"GÜÇLENEN TÜRKİYE KARŞISINDA HAMLELERİMİZİ YAPAMAYIZ"

Filis, "Ortada Türk-Libya paktı var. 9 ay önce aksine Türkiye, Libya'da çok daha güçlendi.Bu durum karşısında Yunanistan'ın Mısır ile sınır anlaşması gibi kendi hamlelerini yapamayacağı anlamına geliyor. Bu nedenle Yunanistan'ın Türkiye ile diyalog kanalını ivedilikle genişletmeli" ifadelerini kullandı.

Star.com.tr

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