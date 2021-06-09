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Kontağı kapattığı sırada kamyon alev aldı

Tokat'ta, Salman Öztürk'ün (55) park ettiği kamyonet, kontağı çıkardıktan sonra konsol kısmından alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

DHA09 Haziran 2021 Çarşamba 14:45 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 14:45
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Alışveriş yapmak için sebze halinden çarşı merkezine gelen Salman Öztürk, bugün saat 13.00 sıralarında 52 KD 370 plakalı kamyonetini Yeni Mahalle, Mustafa Satan Caddesi'ne park etti. Öztürk kontağı çıkarttığı sırada kamyonet konsol kısmından alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Kamyonetin bir anda alev aldığını söyleyen Salman Öztürk, "Kontağı kapattığım sırada alev aldı. Uzak bir yerden gelmedik. Halden buraya kadar geldik, böyle oldu" dedi.

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