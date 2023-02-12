İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2023 Pazar / 22 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8367
  • EURO
    20,1236
  • ALTIN
    1128.82
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Konteyner evler Katar'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı
Güncel

Konteyner evler Katar'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı

Katar, depremzedeler için taahhüt ettiği konteyner evlerin ilk bölümünü Türkiye'ye göndermeye başladı.

AA12 Şubat 2023 Pazar 16:19 - Güncelleme:
Konteyner evler Katar'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı
ABONE OL

Katar Kalkınma Fonu Direktörü Halife bin Casim el-Kevari, konteyner evlerin yüklendiği başkent Doha'daki Uluslararası Hamed Limanı'nda basına yaptığı açıklamada, Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatıyla Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 10 bin konteyner evin sevk işlemlerine başladıklarını belirtti.

Bugün çıkacak ilk kargo gemisiyle 306 adet konteyner evin yollanacağını ifade eden Kevari, kalan kısımların hızlı bir şekilde gönderimi için de çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Suriye'de, deprem felaketinden etkilenen bölgelere yardım çalışmaları kapsamında, 10 bin konteyner ev gönderileceğini açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.