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Konteyner günleri geride kaldı: Devletimiz evlerimizi yaptı

Kahramanmaraş'ta inşa edilen köy konutları depremzedelere teslim ediliyor. Vatandaşlar yeni evlerine yerleşmeye başladı. Depremin ardından çadırlarda ve konteynerlerde yaşayan vatandaşlar, şimdi sıcak yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

İHA25 Haziran 2025 Çarşamba 10:07 - Güncelleme:
Konteyner günleri geride kaldı: Devletimiz evlerimizi yaptı
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Kahramanmaraş'ta inşa edilen köy konutları da hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Evlerine yerleşen depremzedeler, "Çadırlarda, konteynerlerde yaşadık ama şimdi evlerimizdeyiz" dedi.

6 Şubat 2023 depremlerinde Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çokyaşar Mahallesi'nde de evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için AFAD koordinesinde TOKİ tarafından 36 konut yapıldı. Konutlarını teslim alanlardan 14'ü bu evlerde yaşamaya başladı. Tek katlı ve bahçeli şekilde inşa edilen köy evlerinde her konutun 750 metrekare arsası bulunduğu, yaklaşık 150 metrekare oturum alanına sahip olduğu belirtildi. Deprem sonrası bir süre çadırlarda ve konteynerlerde kalan vatandaşlar, kalıcı konutlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

"DEVLETİMİZ EVLERİMİZİ YAPTI"

Çokyaşar Mahalle Muhtarı Hasan Baydar, "Bir deprem geçirdik. Çok büyük bir deprem. İnsanlarımızı, canlarımızı kaybettik. Yani zor bir süreç geçirdik. Zaman zaman çadırlarda, konteynerlerde, kulübelerde geçirdik. Şu anda da sağ olsun devletimiz evlerimizi yaptı. Teslim edildi. Bizim Maraş'ta hemen hemen ilk teslim edilen evlerimiz" dedi.

Ufak tefek eksiklerin de giderildiğini belirten Baydar, "Burada 36 tane konutumuz var, 14 kişi oturuyor. Diğerleri de hazırlanmış şekilde oturulacak vaziyette. Her evin sınırı var. Yani her evin 750 metrekare arsası var. Zaten 150 metre falan evin oturumu var. Diğer kalan yeri de bahçe olarak kullanabilirler" diye konuştu.

Depremzedelerden Hasan Çam ise, "Biz o zor günleri geçirdik. Sağ olsun devletimiz gereken neyse onu yaptı" ifadelerini kullandı.inşa edilen köy konutları da hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Evlerine yerleşen depremzedeler, "Çadırlarda, konteynerlerde yaşadık ama şimdi evlerimizdeyiz" dedi.

6 Şubat 2023 depremlerinde Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çokyaşar Mahallesi'nde de evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için AFAD koordinesinde TOKİ tarafından 36 konut yapıldı. Konutlarını teslim alanlardan 14'ü bu evlerde yaşamaya başladı. Tek katlı ve bahçeli şekilde inşa edilen köy evlerinde her konutun 750 metrekare arsası bulunduğu, yaklaşık 150 metrekare oturum alanına sahip olduğu belirtildi. Deprem sonrası bir süre çadırlarda ve konteynerlerde kalan vatandaşlar, kalıcı konutlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

"DEVLETİMİZ EVLERİMİZİ YAPTI"

Çokyaşar Mahalle Muhtarı Hasan Baydar, "Bir deprem geçirdik. Çok büyük bir deprem. İnsanlarımızı, canlarımızı kaybettik. Yani zor bir süreç geçirdik. Zaman zaman çadırlarda, konteynerlerde, kulübelerde geçirdik. Şu anda da sağ olsun devletimiz evlerimizi yaptı. Teslim edildi. Bizim Maraş'ta hemen hemen ilk teslim edilen evlerimiz" dedi.

Ufak tefek eksiklerin de giderildiğini belirten Baydar, "Burada 36 tane konutumuz var, 14 kişi oturuyor. Diğerleri de hazırlanmış şekilde oturulacak vaziyette. Her evin sınırı var. Yani her evin 750 metrekare arsası var. Zaten 150 metre falan evin oturumu var. Diğer kalan yeri de bahçe olarak kullanabilirler" diye konuştu.

Depremzedelerden Hasan Çam ise, "Biz o zor günleri geçirdik. Sağ olsun devletimiz gereken neyse onu yaptı" ifadelerini kullandı.

  • köy konutları teslim
  • depremzedelere evler
  • vatandaşlar yerleşiyor

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