Güncel

Konteyner kentte kanlı saldırı: Anne hayatını kaybetti, baba ve kızı ağır yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde konteyner kentte yaşayan bir aile silahlı saldırıya uğradı. 40 yaşındaki Cemile Yıldırım yaşamını yitirirken, eşi ve kızı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

IHA21 Şubat 2026 Cumartesi 01:31 - Güncelleme:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir aileye karşı gerçekleşen silahlı saldırıda 40 yaşındaki Cemile Yıldırım hayatını kaybetti, eşi ve kızı ağır yaralandı.

Kırıkhan ilçesi Karataş Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşayan 40 yaşındaki Cemile Yıldırım ve ailesine, konteynerde oldukları esnada silahlı saldırı gerçekleşti. M.D. isimli şahıs tarafından bilinmeyen bir nedenle Yıldırım ailesine düzenlenen silahlı saldırıda; anne Cemile Yıldırım yaşamını yitirirken, 45 yaşındaki baba Hüseyin Yıldırım ve kızı Melike Yıldırım ise ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralılar hastaneye sevk edildi. Baba ve kız evladının tedavileri hastanede devam ederken anne Cemile'nin cansız bedeni morga götürüldü.

Polis ekiplerinin, silahlı saldırı düzenlendikten sonra kaçan şüpheli M.D. isimli şahsı yakalamak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

  • hatay
  • hatay cinayet
  • hatay saldırı

