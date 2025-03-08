Konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, inşaat şantiyesindeki konteynerde çıkan yangında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Emek Mahallesi'nde konut inşaatının sürdüğü şantiyede yatakhane olarak kullanılan konteynerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, konteynerde kalan işçiden İbrahim Y. hayatını kaybetti, Mehmet Ali Ö. yaralandı.

Yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.