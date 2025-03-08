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Konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA8 Mart 2025 Cumartesi 14:40 - Güncelleme:
Konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, inşaat şantiyesindeki konteynerde çıkan yangında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Emek Mahallesi'nde konut inşaatının sürdüğü şantiyede yatakhane olarak kullanılan konteynerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, konteynerde kalan işçiden İbrahim Y. hayatını kaybetti, Mehmet Ali Ö. yaralandı.

Yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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