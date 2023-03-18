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Konteynerlerde kalan depremzede: Devlet her şeyimize yetişiyor

Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse, 7,7 ve 7,6'lık depremden etkilenen Osmaniye'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, çadırda kalan tüm vatandaşların konteynerlar yapıldıkça aktarılacağını belirtti. Yakup Köse ile konuşan depremzedeler ise 'Devlet her şeyimize yetişiyor. Askerimiz olsun, polisimiz olsun var gücüyle çalışıyor. Hepsinden Allah razı olsun' dedi.

Star Gazetesi18 Mart 2023 Cumartesi 14:32 - Güncelleme:
Konteynerlerde kalan depremzede: Devlet her şeyimize yetişiyor
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Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse, deprem bölgesinde Anadolu Yayıncılar Derneği ve İletişim Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu programa katıldı.

Bölgedeki yetkili kişilerin de katıldığı programda aralarında Yakup Köse'nin de olduğu gazeteciler depremzedelerin dertlerini dinleme imkanı buldu.

Yakup Köse, "Şu an Osmaniye'deyiz. Ve Sayın Valimiz Erdinç Yılmaz da bize eşlik ediyor. Çadır kentleri ve konteyner kentleri geziyoruz. Vatandaşlarımızla konuşuyoruz. Vatandaşlarımızın dertlerini dinlemeye çalışıyoruz. Sayın Valimiz anında not alarak hemen bir sıkıntı varsa o sıkıntıyı gidermeye çalışıyor. Burada gördüğüm manzara ise çocukların oyun alanları çok güzel bir şekilde yapılmış. Çocuklar hiçbir şekilde canı sıkılmıyor. Aynı zamanda da vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Vatandaşlarımızın da tamamen hepsinde ki bakış şu: "Allah devletimizden razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin" diyor" ifadelerini kullandı.

Yakup Köse, depremzede çocuklar ile uçurtma uçurma etkinliğine katıldı. Çocuklar depremin etkisinden bir nebze uzaklaşarak eğlenceli anlar yaşadı.

Köse, konteynerlerde kalan depremzedelerle birlikte sohbet etti. Konteynerlerden memnun olduklarını söyleyen depremzede, "Burada her şey var. Geliyorlar kim ne isterse veriyorlar. Yetkililer çalışıyorlar. Devlet her şeyimize yetişiyor. Askerimiz olsun, polisimiz olsun var gücüyle çalışıyor. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi veren Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ise "Bütün vatandaşlarımız, konteyner kentlere yerleştireceğiz. Çadırdakileri konteynerler yapıldıkça aktaracağız" açıklamasında bulundu.

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