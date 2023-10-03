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''Konteynerlerde kalan depremzedeleri elektrik çarptı'' iddialarına yalanlama

Hatay Valiliği, 1 Ekim Pazar günü kentte etkili olan sağanak sonucu konteynerlerde kalan bazı depremzedelerin elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA3 Ekim 2023 Salı 22:02 - Güncelleme:
''Konteynerlerde kalan depremzedeleri elektrik çarptı'' iddialarına yalanlama
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde etkili olan sağanak sonrası tüm ihbarların değerlendirildiği belirtildi.

Sağanak uyarısının ardından kriz masası kurularak önlemlerin alındığı ifade edilen açıklamada, "1 Ekim Pazar günü ilimizde etkili olan sağanak sonrasında konteyner kentlerde kalan vatandaşlarımızın elektrik çarpması sonucu vefat ettiğine dair basında asılsız ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik iddialar yer almaktadır. İlimizde ilgili tarihlerde elektrik çarpması veya herhangi bir şekilde vefat olayı gerçekleşmemiştir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, sağanak uyarısı sonrası kriz masası kurularak, Antakya ilçesine arama kurtarma, altyapı, ulaşım ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.

Asılsız ihbarlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimize hizmet veren bütün kurum ve kuruluşlar depremin ilk saatlerinden bu yana kendi alanlarıyla ilgili tüm sorunların takibini yapmakta ve sorumluluk alanlarında 7 gün 24 saat esaslı çalışmalarına devam etmektedir. Devletimizin ve milletimizin bütün imkanları ile Hatay'ımızın ihyası ve inşası için çalıştığımızı ve çalışmalara da devam edeceğimizi belirtir, vatandaşlarımızın bu tür asılsız iddialara itibar etmemesini temenni ederiz."

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