Güncel

Kontrolden çıkan ambulans devrildi: Çok sayıda yaralı sağlık çalışanı ve hasta var

Muğla'da kontrolden çıkan ambulansın devrilmesi sonucu hasta ve sağlık çalışanları yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

19 Şubat 2026 Perşembe 13:37
Kontrolden çıkan ambulans devrildi: Çok sayıda yaralı sağlık çalışanı ve hasta var
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkan ambulansın devrilmesi sonucu hasta ve sağlık personelinin olduğu 4 kişi yaralandı.

İçerisinde hasta bulunan ambulans, Ortakent Mahallesi Bayraklı Kavşağı'nda, önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapınca tabela direğine çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 sağlık personeliyle 1 hasta, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde sirenleri açık şekilde kavşağa giren ambulansın, önüne çıkan araca vurmamak için hamle yaptığı ve daha sonra da kontrolden çıkarak yola devrildiği görüldü.

