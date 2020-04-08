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Kontrolden çıkan araba bariyerlere çarptı, bir kişi yaralandı

Çorum'un Kargı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin beton bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.

IHA08 Nisan 2020 Çarşamba 18:11 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 18:11
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Kaza, İstanbul-Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul istikametinden Samsun yönüne seyir halinde bulunan G.T.(32) yönetimindeki 34 ZC 9981 plakalı otomobil Çiftepınarlar Mevkii’ne geldiği sırada bilinmeyen bire nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrol çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Yaralı sürücü olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgi soruşturma başlatıldı.

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