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Güncel

Kontrolden çıkan araç takla attı, şarampole devrildi

Burdur'un Bucak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA18 Aralık 2023 Pazartesi 04:20 - Güncelleme:
Kontrolden çıkan araç takla attı, şarampole devrildi
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Burdur'un Bucak ilçesi Burdur-Antalya karayolu Kuzköy mevkiinde saat 02:45 sıralarında ismi öğrenilemeyen 34 EHZ 595 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda araçta sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

  • otomobil kaza
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