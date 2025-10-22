İSTANBUL 21°C / 16°C
  Kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 ölü 5 yaralı
Güncel

Kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 ölü 5 yaralı

Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

22 Ekim 2025 Çarşamba 11:15
Kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 ölü 5 yaralı
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır kara yolunun 28'inci kilometresinde yaşandı. İddiaya göre, Bedri B.'nin kullandığı 01 BAR 885 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 58 yaşındaki Mürşide Birinci olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Bedri B. ile Salih B., Resul B., Esra B. ve Dilaver B. ise yaralandı.

Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürürken Mürşide Birinci'nin cesedi ise yapılan incelenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

