İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2025 Cumartesi / 2 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5258
  • EURO
    37,9814
  • ALTIN
    3349.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kontrolden çıkan iş makinesi dehşet saçtı

Kağıthane'de kepçeyle inşaat alanına çekilen bir iş makinesinin kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptı.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 14:46 - Güncelleme:
Kontrolden çıkan iş makinesi dehşet saçtı
ABONE OL

Kağıthane'de kepçeyle inşaat alanına çekilen bir iş makinesinin kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Çağlayan Mahallesi'nde inşaat işçileri, yaklaşık 200 ton ağırlığındaki iş makinesini kepçeye bağladıkları halatla şantiye alanına çekmeye başladı.

Halatın kopması sonucu, kontrolünden çıkan iş makinesi, yokuş aşağıya kayarak park halindeki araçlara çarptı.

Kaza nedeniyle yaralanan 2 kişi ambulansla Şişli Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, iş makinesi operatörü A.B'nin ifadesini aldı.

Öte yandan, iş makinesinin yolda kayarak araçlara çarpması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.