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Kontrolden çıkan minibüs direğe çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

Ağrı'da, minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

AA26 Haziran 2022 Pazar 09:14 - Güncelleme:
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Mehmet Sinay yönetimindeki 33 KOC 42 plakalı minibüs, Erzurum-Ağrı kara yolu Sanayi Sitesi mevkisindeki akaryakıt istasyonunun aydınlatma direğine çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Seyhan ve Murat Aktaş ise sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Murat Aktaş, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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