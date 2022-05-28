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Kontrolden çıkan motosiklet 21 yaşındaki gence çarptı: 2 ölü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet önce elektrik direğine daha sonrasında ise 21 yaşındaki gence çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ve genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

IHA28 Mayıs 2022 Cumartesi 04:44 - Güncelleme:
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Kaza, gece saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca istikametine doğru seyir halinde olan 48 yaşındaki Tunçkan Serdar Şendur idaresindeki 34 BJT 038 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet önce cadde üzerindeki direğe daha sonrasında ise 21 yaşındaki Enes Özdemir isimli gence çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Serdar Şendur ve 21 yaşındaki genç Enes Özdemir ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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