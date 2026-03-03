İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2026 Salı / 15 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9535
  • EURO
    51,447
  • ALTIN
    7529.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kontrolden çıkan otomobil 3 araca çarptı... Küçükçekmece'de zincirleme kaza
Güncel

Kontrolden çıkan otomobil 3 araca çarptı... Küçükçekmece'de zincirleme kaza

Küçükçekmece'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

AA3 Mart 2026 Salı 00:37 - Güncelleme:
Kontrolden çıkan otomobil 3 araca çarptı... Küçükçekmece'de zincirleme kaza
ABONE OL

D-100 kara yolunda Edirne istikametinde seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 34 GNZ 827 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 3 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyere çarparak durabildi.

Kazada 35 DA 020 plakalı otomobildeki sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Olayı görerek yardım için duran sürücü Ali Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza yapan araçların arkasından gittiğini belirterek, kazaya sebebiyet veren sürücünün makas atmaya çalışırken diğer araçlara çarptığını iddia etti.

Doğan, aralarında bir aracın bulunmasından dolayı kendilerinin kazadan kurtulduklarını ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.