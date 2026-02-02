İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2026 Pazartesi / 15 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4935
  • EURO
    51,3943
  • ALTIN
    6559.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kontrolden çıkan otomobil AVM'ye daldı: 3 metre yükseklikten düştü
Güncel

Kontrolden çıkan otomobil AVM'ye daldı: 3 metre yükseklikten düştü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil alışveriş merkezine girdi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten demir trabzanları kırarak bahçeye düştü.

AA2 Şubat 2026 Pazartesi 17:18 - Güncelleme:
Kontrolden çıkan otomobil AVM'ye daldı: 3 metre yükseklikten düştü
ABONE OL

Sultan K. idaresindeki 34 NZY 056 plakalı otomobil, Alipaşa Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten demir trabzanları kırarak bahçeye düştü, ardından alışveriş merkezinin camlarını kırarak bir iş yerine girdi.

Kazada hafif yaralanan kafe çalışanı, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yara almadan kazayı atlatan kadın sürücünün ise uzun süre olayın şokunu üzerinden atamadığı gözlendi.

Bu arada, kaza, alışveriş merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Çaldıkları eti yerken yakalandılar: Oğlunun ihaneti ölümüne sebep oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.