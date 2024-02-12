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Kontrolden çıkan otomobil restorana girdi! İşte o anlar

Üsküdar'da hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak restorana girdi. Olayda iki kişi hafif şekilde yaralandı.

IHA12 Şubat 2024 Pazartesi 07:58 - Güncelleme:
Kontrolden çıkan otomobil restorana girdi! İşte o anlar
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Olay, saat 18.40 sıralarında Üsküdar Yeni Çamlıca Mahallesi, Üçpınarlar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan Ocaklı hakimiyetindeki araç, seyir halindeyken sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu, direksiyon hakimiyetinin de kaybedilmesi sonucu restorana girdi. Kazada araçtaki iki kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları tedbir amaçlı hastaneye kaldırırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Dükkanda çalışan Fatih Boz, "Biz arkadaşlarla çalışıyorduk. Ses geldi, ben anladım kaza olduğunu, ikimiz birlikte kaçmaya çalıştık. Diğer arkadaş ayağından yaralandı" dedi.

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