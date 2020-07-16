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Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, 3 kişi öldü

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA16 Temmuz 2020 Perşembe 17:40 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 17:40
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Kaza, öğle saatlerinde Ankara-Ayaş karayolunda meydana geldi. Sivas'tan Bolu'ya giden Gül Erdem'in (47) kullandığı 34 NJ 8314 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Gül Erdem yaralanırken, annesi Bergüzar Dinçyılmaz (67), babası Cengiz Dinçyılmaz ve kızı Nisa Nur Erdem (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gül Erdem olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Dinçyılmaz çifti ile torunları Nisa Nur'un cenazesi de olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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