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Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

IHA26 Ağustos 2024 Pazartesi 09:04 - Güncelleme:
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu
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Kaza, Cendere Köprüsü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S yönetimindeki 02 KP 599 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte A.T ve M.E.S yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık Ekipleri ve Kahta Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alının yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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